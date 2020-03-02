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Полицейские на улице, где были произведены выстрелы в городе (2 марта 2020). Манила, Филиппины

Бывший охранник торгового центра взял в заложники 30 человек на Филиппинах - видео

© REUTERS / ELOISA LOPEZ
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200302/29379340/zalozhniki-filippiny-live-video-ohrannik.html

В ходе перестрелки в торговом центре Манилы ранение получил сотрудник службы охраны, он доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Захват заложников в столице Филиппин Маниле: по сообщению зарубежных СМИ, как минимум 30 человек удерживает внутри местного торгового центра бывший охранник заведения.

Сообщается, что из здания слышны выстрелы.

По сообщению The Washington Post, правоохранители начали штурм здания. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, охранника ранее уволила служба безопасности торгового центра. Он просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те этого делать не стали. В настоящее время пострадавший доставлен в больницу.



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