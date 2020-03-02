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В лаборатории, иллюстративное фото

Коронавирус подтвержден еще у одного гражданина Молдовы

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200302/29384714/Koronavirus-podtverzhden-esche-u-odnogo-grazhdanina-Moldovy.html

Состояние здоровья нашего земляка хорошее, однако он находится под карантином и проходит амбулаторное лечение

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik, Александр Суру. Еще у одного гражданина Молдовы, который проживает в Италии, выявлен коронавирус. Несколько дней назад он сдал тест, результат оказался позитивным, передает МИДЕИ со ссылкой на итальянские власти.

Диагноз - коронавирус: гражданин Молдовы заболел в Италии>>>>

Таким образом, по данным молдавского внешнеполитического ведомства, гражданин Молдовы сдал тест на выявление коронавируса еще на прошлой неделе. Результаты оказались позитивны. 

"Его состояние здоровья хорошее и не требует госпитализации. К настоящему моменту он находится дома под карантином", - гласит текст пресс-релиза.

Константин Спыну
© Sputnik / Rodion Proca
Какие люди больше рискуют заразиться коронавирусом
Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

В данный момент в Молдове нет ни одного зафиксированного случая заболевания.

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