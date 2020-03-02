Коронавирус подтвержден еще у одного гражданина Молдовы

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik, Александр Суру. Еще у одного гражданина Молдовы, который проживает в Италии, выявлен коронавирус. Несколько дней назад он сдал тест, результат оказался позитивным, передает МИДЕИ со ссылкой на итальянские власти.
Диагноз - коронавирус: гражданин Молдовы заболел в Италии>>>>
Таким образом, по данным молдавского внешнеполитического ведомства, гражданин Молдовы сдал тест на выявление коронавируса еще на прошлой неделе. Результаты оказались позитивны.
"Его состояние здоровья хорошее и не требует госпитализации. К настоящему моменту он находится дома под карантином", - гласит текст пресс-релиза.
Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.
В данный момент в Молдове нет ни одного зафиксированного случая заболевания.
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