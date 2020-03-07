Гражданин Молдовы "путешествовал" в вагоне с углем

У нарушителя нашли документ, свидетельствующий о запрете на въезд на Украину, но сотрудников погранслужбы он уверял, что сел на поезд в Молдове и не собирался покидать пределы нашей страны, но пропустил свою станцию.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, который незаконно попал на Украину в вагоне с углем. Как сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы , нарушитель незаконно пересек государственную границу в грузовом поезде сообщением Этулия – Рени.

Во время осмотра в пункте пропуска для железнодорожного транспорта "Рени" возле одного из товарных вагонов среагировал служебный пес. Обследовав вагон, пограничники обнаружили мужчину, который прятался среди угля.

У нарушителя нашли документ, свидетельствующий о запрете на въезд на Украину, но сотрудников ГПСУ он уверял, что сел на поезд в Молдове и не собирался покидать пределы нашей страны, но пропустил свою станцию.

© Photo : Державна прикордонна служба України Гражданин Молдовы задержан на границе с Украиной

За нарушение государственной границы украинские пограничники составили протокол об административном правонарушении. С учетом того, что гражданин Молдовы пересек границу, имея запрет въезжать на Украину, властями будет рассматриваться вопрос о мере наказания за "незаконное пересечение государственной границы".

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