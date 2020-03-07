17:00 07 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.42
  • RUB0.26
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
Гражданин Молдовы задержан на границе с Украиной

Гражданин Молдовы "путешествовал" в вагоне с углем

© Photo : Державна прикордонна служба України
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200307/29450618/grazhdanin-moldovy-puteshestvoval-v-vagone-s-uglem.html

У нарушителя нашли документ, свидетельствующий о запрете на въезд на Украину, но сотрудников погранслужбы он уверял, что сел на поезд в Молдове и не собирался покидать пределы нашей страны, но пропустил свою станцию.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. В Одесской области пограничники задержали гражданина Молдовы, который незаконно попал на Украину в вагоне с углем. Как сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы , нарушитель незаконно пересек государственную границу в грузовом поезде сообщением Этулия – Рени.

Во время осмотра в пункте пропуска для железнодорожного транспорта "Рени" возле одного из товарных вагонов среагировал служебный пес. Обследовав вагон, пограничники обнаружили мужчину, который прятался среди угля. 

У нарушителя нашли документ, свидетельствующий о запрете на въезд на Украину, но сотрудников ГПСУ он уверял, что сел на поезд в Молдове и не собирался покидать пределы нашей страны, но пропустил свою станцию.

Гражданин Молдовы задержан на границе с Украиной
© Photo : Державна прикордонна служба України
Гражданин Молдовы задержан на границе с Украиной

За нарушение государственной границы украинские пограничники составили протокол об административном правонарушении. С учетом того, что гражданин Молдовы пересек границу, имея запрет въезжать на Украину, властями будет рассматриваться вопрос о мере наказания за "незаконное пересечение государственной границы".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Число жертв катастрофы на железнодорожном переезде выросло до двух
Необычная контрабанда: на границе с Приднестровьем обнаружен "спиртовод" - видео
Необычная профессия для девушки: к чему привела любовь к собакам в детстве


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Весна в дендрарии: цветы распустились раньше срока.
Весна в кишиневском дендрарии - неповторимая красота просыпающейся природы
Захарова: Россия обеспокоена заявлениями США по Договору по открытому небу
Захарова: Россия обеспокоена заявлениями США по Договору по открытому небу
8 Марта
Как появился международный женский день 8 марта

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться