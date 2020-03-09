Коронавирус COVID-19 настиг уже свыше ста стран

Количество инфицированных уже насчитывается свыше 105 тысяч, а жертвами заболевания стали почти 3,6 тысячи пациентов.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Число заражений новым коронавирусом в мире достигло 105 тысяч 586 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай COVID-19. Он выявлен у женщины вернувшейся из Милана в Кишинев.

Новый коронавирус затронул 101 страну. За последние сутки инфицированных зафиксировали в Болгарии, Коста-Рике, Французской Гвиане, на Мальдивах, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Также ВОЗ отмечает, что за пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 тысячи 610 новых случаев заражения и 71 человек погиб.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Количество инфицированных уже насчитывается свыше 105 тысяч, а жертвами заболевания стали почти 3,6 тысячи пациентов. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Кроме того, ученые выяснили, что коронавирус зачастую может протекать бессимптомно, что значительно усложняет выявление болезни.

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