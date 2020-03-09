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Индонезийцы, прибывшие из Уханя, Китай, получают антисептическое средство в аэропорту Ханг Надим в Батаме

Коронавирус COVID-19 настиг уже свыше ста стран

© AP Photo /
Происшествия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (97)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200309/29462482.html

Количество инфицированных уже насчитывается свыше 105 тысяч, а жертвами заболевания стали почти 3,6 тысячи пациентов.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Число заражений новым коронавирусом в мире достигло 105 тысяч 586 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Çində epdimioloji vəziyyət
© AFP 2019 / STR
Столетний житель китайского Уханя вылечился от коронавируса

В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай COVID-19. Он выявлен у женщины вернувшейся из Милана в Кишинев. 

Новый коронавирус  затронул 101 страну. За последние сутки инфицированных зафиксировали в Болгарии, Коста-Рике, Французской Гвиане, на Мальдивах, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Также ВОЗ отмечает, что за пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 тысячи 610 новых случаев заражения и 71 человек погиб.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.  Количество инфицированных уже насчитывается свыше 105 тысяч, а жертвами заболевания стали почти 3,6 тысячи пациентов. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Китае, Италии и Южной Корее.

Кроме того, ученые выяснили, что коронавирус зачастую может протекать бессимптомно, что значительно усложняет выявление болезни.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (97)


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