Разборка на парковке: один из конфликтующих открыл автоматный огонь - видео

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел поздним вечером предыдущего праздничного дня на новосибирской парковке.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Двое жителей города решили закончить гулянье по случаю 8 марта молодецкой забавой на внутридворовой стоянке автомобилей.

О том, что послужило причиной конфликта судить трудно, но один из его участников, с автоматом в руке, оказался поверженным на заснеженную обочину. На стерпев обиды. он решился открыть огонь по своему обидчику.

Все произошедшее попало в объектив камер видеонаблоюдения.

Очевидцы сообщили, что мужчина стрелял холостыми патронами, передает издание "Новосибирск онлайн". Неизвестно, знал ли об этом его безоружный соперник, но вел тот себя очень хладнокровно.

"Стрелка" после пальбы находившиеся на месте происшествия не стал задерживать. Характерно, что и в полицию никто из граждан с заявлениями не обращался.

Тем не менее, правоохранители проводят проверку.

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