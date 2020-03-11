Украина "закрылась" до 3 апреля: власти дают отпор с коронавирусу

В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 200 человек, а спортивные состязания будут проходить без зрителей.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Власти Украины объявили о мерах по борьбе с распространением коронавируса, среди них - трехнедельный карантин во всех учебных заведениях страны. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Ранее Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.

"Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели", — говорится в сообщении.

Там же подчеркивается, что на заседании правительства было принято решение о выделении 100 млн грн "на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва".

Кроме того, власти запретили массовые мероприятия численностью более 200 человек. Что касается спортивных состязаний, то они будут проходить без зрителей.

Как пояснил премьер министр Украины Денис Шмыгаль, вводимые ограничения не коснутся государственных мероприятий, к примеру, заседаний Верховной рады, областных советов.

Карантин введен в этой стране до 3 апреля.

Киев также временно закрывает большинство пограничных пунктов пропуска из-за коронавируса, будут работать 49 из 219, заявил в среду на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения Украины рассмотрит возможность временного сокращения количества контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границах из-за коронавируса.

По состоянию на 11 марта Минздрав Украины получил 43 образца с подозрением на заболевание Covid-19, из которых на стадии исследования находится один — по остальным уже получены негативные результаты.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK