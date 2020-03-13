Вандалы в Бухаресте изуродовали выставку к 75-летию Победы - подробности

КИИШНЕВ, 13 мар - Sputnik, Джеорджиана Арсене. Не поддается описанию - так можно охарактеризовать вопиющий случай, произошедший вблизи Российского центра науки и культуры в Бухаресте, где была представлена фотовыставка, посвященная освобождению Красной Армией ряда европейский стран. Вандалы уничтожили ее практически полностью.

© Photo : Facebook / Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura - Российский центр культуры в Румынии Осквернение выставки, посвященной освобождению Румынии и других стран Европы от фашизма, говорит об общем уровне культуры тех, кто это сделал.

"Это говорит о воспитании, о поведении, об уровне общей культуры тех, кто это совершил... Таким является уважение к погибшим, к 26 миллионам советских граждан и почти 60 миллионам людей из других стран, павших в борьбе с фашизмом. Позор!", - сказано в сообщении, опубликованном на веб-странице Российского центра науки и культуры в Румынии.

Выставка была посвящена 75-летию победы, а целью ее была демонстрация усилий, которые приложил советский народ для борьбы с фашизмом, об этом заявила корреспонденту Sputnik директор РЦНК в Бухаресте Наталья Муженникова.

Интересно, что до этой выставки РЦНК организовывал в Румынии две подобные тематические фотоподборки, однако они, к счастью, избежали внимания разрушителей.

"Понятно, что я как директор Центра сразу проинформировала о случившемся посла России в Румынии. Мы отреагируем соответствующим образом - министру иностранных дел Румынии будет вручена нота. Уже происходили такие случаи, когда два года назад мы организовали выставку, посвященную Крыму. Тогда в здании Центра выбили несколько стекол. Только через годы мы получили ответ, что женщина, которую запечатлели камеры видеонаблюдения бросающей камни в окна, так и не найдена. Не найдена - и все", - рассказала Муженникова.

В вопиющей ситуации, когда вандалы осквернили выставку к 75-летию Победы, руководитель РЦНК в Бухаресте также не получила четкого и своевременного ответа полиции, кто совершил это осквернение памяти павших.

Муженникова добавила, что, несмотря на атаку вандалов, руководство Российского центра науки и культуры в Бухаресте отреагировало быстро. Сейчас выставка полностью восстановлена.

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