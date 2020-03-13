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Фотовыставка к 75-летию Победы в Бухаресте подверглась нападению вандалов.

Вандалы в Бухаресте изуродовали выставку к 75-летию Победы - подробности

© Photo : Facebook / Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura - Российский центр культуры в Румынии
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200313/29523816/vandaly-v-bukhareste-izurodovali-vystavku-k-75-letiyu-pobedy-podrobnosti.html

Выставка, посвященная освобождению советскими солдатами территории Румынии, Югославии, Чехословакии, Германии и Польши от фашизма, подверглась в Бухаресте осквернению.

КИИШНЕВ, 13 мар - Sputnik, Джеорджиана Арсене. Не поддается описанию - так можно охарактеризовать вопиющий случай, произошедший вблизи Российского центра науки и культуры в Бухаресте, где была представлена фотовыставка, посвященная освобождению Красной Армией ряда европейский стран. Вандалы уничтожили ее практически полностью. 

Expoziție fotografică la Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura, vandalizată
© Photo : Facebook / Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura - Российский центр культуры в Румынии
Осквернение выставки, посвященной освобождению Румынии и других стран Европы от фашизма, говорит об общем уровне культуры тех, кто это сделал.

"Это говорит о воспитании, о поведении, об уровне общей культуры тех, кто это совершил... Таким является уважение к погибшим, к 26 миллионам советских граждан и почти 60 миллионам людей из других стран, павших в борьбе с фашизмом. Позор!", - сказано в сообщении, опубликованном на веб-странице Российского центра науки и культуры в Румынии. 

Пассажиры поезда на железнодорожном вокзале.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выставка была посвящена 75-летию победы, а целью ее была демонстрация усилий, которые приложил советский народ для борьбы с фашизмом, об этом заявила корреспонденту Sputnik директор РЦНК в Бухаресте Наталья Муженникова. 

Интересно, что до этой выставки РЦНК организовывал в Румынии две подобные тематические фотоподборки, однако они, к счастью, избежали внимания разрушителей. 

"Понятно, что я как директор Центра сразу проинформировала о случившемся посла России в Румынии. Мы отреагируем соответствующим образом - министру иностранных дел Румынии будет вручена нота. Уже происходили такие случаи, когда два года назад мы организовали выставку, посвященную Крыму. Тогда в здании Центра выбили несколько стекол. Только через годы мы получили ответ, что женщина, которую запечатлели камеры видеонаблюдения бросающей камни в окна, так и не найдена. Не найдена - и все", - рассказала Муженникова. 

Expoziție fotografică la Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura, vandalizată
© Photo : Facebook / Centrul Rus de Ştiinta şi Cultura - Российский центр культуры в Румынии
Вандалы замазали черной краской выставку к 75-летию Победы, размещенную у Российского центра науки и культуры.

В вопиющей ситуации, когда вандалы осквернили выставку к 75-летию Победы, руководитель РЦНК в Бухаресте также не получила четкого и своевременного ответа полиции, кто совершил это осквернение памяти павших.

Муженникова добавила, что, несмотря на атаку вандалов, руководство Российского центра науки и культуры в Бухаресте отреагировало быстро. Сейчас выставка полностью восстановлена.

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Теги:
вандалы, Бухарест, выставка


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