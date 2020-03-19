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Coronavirus

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (183)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200319/29585628/moscow-skonchalas-pervaya-patsientka-s-coronavirus.html

У 79-летней женщины было много хронических заболеваний, а госпитализировали ее 13 марта, но, несмотря на все старания, спасти жизнь пациентки врачи не смогли.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В российской столице умерла пенсионерка, у которой ранее обнаружили коронавирус нового типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии, архивное фото.
© Sputnik /
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Речь идет о 79-летней москвичке. По информации источника, причиной смерти стали имевшиеся у нее хронические заболевания. Женщина страдала сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией. Она была в состоянии после стентирования коронарных артерий, у нее выявлены также ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни.

Известно, что в больницу заболевшую поместили 13 марта. Родственники приняли решение перевести ее в частную клинику, но после выявления коронавируса пациентку направили в инфекционную больницу № 2. Женщину положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.

Состояние родственников стали отслеживать. Ни у кого из них нет тяжелых симптомов болезни.

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
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Из-за ситуации с коронавирусом в мире Россия с 18 марта до 1 мая ограничила въезд иностранцев.

Кроме того, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа в РФ каникулы в школах пройдут с 23 марта по 12 апреля.

Молдавские власти также принимают меры по предотвращению распространения коронавируса в республике. В стране введено чрезвычайное положение, действует "красный код" эпидемиологической угрозы. Согласно решению руководства страны, в Молдове работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (183)

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