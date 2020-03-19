В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В российской столице умерла пенсионерка, у которой ранее обнаружили коронавирус нового типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно, что в больницу заболевшую поместили 13 марта. Родственники приняли решение перевести ее в частную клинику, но после выявления коронавируса пациентку направили в инфекционную больницу № 2. Женщину положили в реанимацию из-за дыхательной недостаточности.
Состояние родственников стали отслеживать. Ни у кого из них нет тяжелых симптомов болезни.
Кроме того, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа в РФ каникулы в школах пройдут с 23 марта по 12 апреля.
Молдавские власти также принимают меры по предотвращению распространения коронавируса в республике. В стране введено чрезвычайное положение, действует "красный код" эпидемиологической угрозы. Согласно решению руководства страны, в Молдове работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки.
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