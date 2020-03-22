Появились кадры последствий сильнейшего землетрясения в Хорватии

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В Хорватии в воскресенье произошло сильнейшее землетрясение. Как заявил премьер этой страны такие подземные толчки зарегистрированы впервые за 140 лет.
Согласно данным Национального института физики земли Румынии, первый толчок магнитудой 5,8 был зафиксирован в десяти километрах от Загреба в 07.24 по кишиневскому времени. Очаг залегал на глубине около 10 километров. А в 08.01 был отмечен повторный толчок магнитудой 5. После отмечены еще три афтершока (магнитуда 3,2; 2,8 и 2,9).
В сети появились кадры последствий землетрясения - на опубликованном видео заметны обломки фасадов зданий, которые упали даже на автомобили.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Согласно официальным данным местных властей, на данный момент известно о 15-летнем подростке, доставленном в реанимацию после того, как на него обрушилась часть фасада.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK