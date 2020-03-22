Появились кадры последствий сильнейшего землетрясения в Хорватии

Обломки фасадов зданий на тротуарах и автомобилях - опубликовано видео улиц хорватского города после самого сильного почти за полтора века землетрясения.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В Хорватии в воскресенье произошло сильнейшее землетрясение. Как заявил премьер этой страны такие подземные толчки зарегистрированы впервые за 140 лет.

Согласно данным Национального института физики земли Румынии, первый толчок магнитудой 5,8 был зафиксирован в десяти километрах от Загреба в 07.24 по кишиневскому времени. Очаг залегал на глубине около 10 километров. А в 08.01 был отмечен повторный толчок магнитудой 5. После отмечены еще три афтершока (магнитуда 3,2; 2,8 и 2,9).

В сети появились кадры последствий землетрясения - на опубликованном видео заметны обломки фасадов зданий, которые упали даже на автомобили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tuna_caki 22 Мар 2020 в 12:11 PDT

Согласно официальным данным местных властей, на данный момент известно о 15-летнем подростке, доставленном в реанимацию после того, как на него обрушилась часть фасада.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK