Звезда рока Адам Шлезингер умер от коронавируса

Музыкант больше недели находился в одной из больниц на севере штата Нью-Йорк, Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В Нью-Йорке умер от коронавируса основатель американской рок-группы Fountains Of Wayne и коллектива Ivy Адам Шлезингер, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety. Музыканту и композитору было 52 года.

Соболезнования родственникам умершего принесли многие музыканты и артисты, в их числе вокалист Крис Каррабб (группа Dashboard Confessional), автор-исполнитель Николь Аткинс, поэт-песенник Дайан Уоррен и многие другие.

Последнюю неделю Шлезингер провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

Шлезингер был обладателем музыкальной премии "Грэмми" в категории "Лучший новый артист" (2003 год) и трех наград телевизионной премии "Эмми" за треки к сериалу "Чокнутая бывшая". В 1997 году он стал номинантом "Оскара" и "Золотого глобуса" за главную композицию для фильма Тома Хэнкса "То, что ты делаешь!".