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Полиция и скорая помощь

В Подмосковье от взрыва практически разорвало пополам жилой дом - видео

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200404/29767170.html

По данным телеграм-канала Baza, в результате взрыва пострадали как минимум пять человек: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Страшный взрыв произошел в жилом доме в   подмосковном Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. 

"На улице Гагарина в доме номер 31 произошёл хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном кирпичном жилом доме", — отметили в пресс-службе.

На видео, которое появилось в Сети,  запечатлена пятиэтажка, уровни которой с пятого по третий разнесло взрывной волной, обломки обрушились на нижние этажи. Дом практически разорвало пополам. По сообщению российских СМИ, в результате взрыва пострадали как минимум пять человек: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы.

В ГУ МЧС изданию "Известия", сообщили, что инцидент произошел по причине взрыва газовой колонки на третьем этаже.

"Дом кирпичный, пять этажей, четыре подъезда. Идет эвакуация всех жильцов", — сказали в министерстве.

На место ЧП направлены спасательные службы. Дальнейшая информация уточняется.

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