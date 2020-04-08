18:32 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Вертолет. Архивное фото.

Обрушившийся мост в Италии, на сей раз в тосканской провинции - фото, видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
Получить короткую ссылку
324 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200408/29811616/obrushivshiysya-most-v-italii-ga-sey-raz-v-toskanskoy-provintsii-aulla---photo.html

По предварительным данным, на проезжей части путевода в момент катастрофы находился грузовик телефонной компании.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.

​Спасатели направили на место вертолет.

​По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

© Ruptly
Генуя: мост Моранди ушел в мир недобрых воспоминаний - видео

По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортных средств успел спастись.

Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа.

Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, также отмечая, что раненых в результате инцидента нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В шаге от трагедии: в Кишиневе маршрутка едва не упала с моста
Киев: мужчина угрожал взорвать мост, на место ЧП прибыли снайперы и БТР - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома
У нас все получится! Sputnik Молдова: работаем, оставаясь дома

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться