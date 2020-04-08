Обрушившийся мост в Италии, на сей раз в тосканской провинции - фото, видео

По предварительным данным, на проезжей части путевода в момент катастрофы находился грузовик телефонной компании.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Автомобильный мост через реку Магра обрушился в среду на границе итальянских областей Лигурия и Тоскана, сообщает национальная пожарная служба.

Ponte di Albiano Magra, o di Caprigliola. Adesso. pic.twitter.com/wp5vRUxj2C — valeria benettini (@valeriabenettin) April 8, 2020

​Спасатели направили на место вертолет.

#8aprile #Aulla (MS) aggiornamento ore 12:30, crollo ponte: due furgoni coinvolti, soccorsi i conducenti. In corso intervento di cinofili e sommozzatori dei #vigilidelfuoco per verificare la presenza di altri veicoli coinvolti pic.twitter.com/3BAvL9WIdC — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020

​По информации местных СМИ, упал 6-метровый пролет двухполосного моста, который находится в тосканской провинции Аулла.

По предварительным данным, на мосту в момент обрушения находился грузовик телефонной компании. В результате инцидента никто не пострадал: водитель транспортных средств успел спастись.

Как сообщает тосканская газета La Nazione, очевидцы на месте происшествия говорят о сильном запахе газа.

Газета il Messaggero также сообщает о втором грузовике – мусоровозе, также отмечая, что раненых в результате инцидента нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK