Голливудский актер едва не спровоцировал авиакатастрофу

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Один из наиболее высокооплачиваемых киноактёров последней четверти XX века Харрисон Форд попал в очередной инцидент, связанный с пилотированием личного легкомоторного самолета, сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что ведет расследование происшествия.
В апреле 2017 года авиационные власти не стали наказывать Форда, который несколькими месяцами ранее чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии.
Самый громкий инцидент, связанный с хобби Харрисона Форда, произошел в марте 2015 года: пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.
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