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Американский актер Харрисон Форд в РИА Новости

Голливудский актер едва не спровоцировал авиакатастрофу

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200429/30071950/Gollivudskiy-akter-edva-ne-sprovotsiroval-aviakatastrofu.html

Пилот-любитель, он же знаменитый актер Харрисон Форд, уже попадал в аварию в 2015 году, когда у его самолета заглох двигатель.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Один из наиболее высокооплачиваемых киноактёров последней четверти XX века Харрисон Форд попал в очередной инцидент, связанный с пилотированием личного легкомоторного самолета, сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.

© Photo : Paramount Pictures (2001)
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Представитель кинозвезды сообщил, что 24 апреля Форд на своем самолете в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно. Инцидент объясняется тем, что актер неправильно расслышал радиокоманду диспетчерской службы. По словам представителя, реальной опасности столкновения самолетов не существовало.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что ведет расследование происшествия.

В апреле 2017 года авиационные власти не стали наказывать Форда, который несколькими месяцами ранее чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии.

Самый громкий инцидент, связанный с хобби Харрисона Форда, произошел в марте 2015 года: пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.

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