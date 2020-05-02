Вокруг Чернобыля леса и торфяники еще горят

Пожар на территории зоны отчуждения ЧАЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже огонь распространился на большую территорию.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Тушение возгораний продолжается, сообщила в субботу госслужба Украины по ЧС.

Задействованы 203 человека и 64 единицы техники.

Согласно источнику, пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. В первой половине субботы, 2 мая подразделения госслужбы по ЧС оказывали помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в ликвидации отдельных очагов тления торфяников.

В Житомирской области привлечены 405 человек и 75 единиц техники. В лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов пожары локализованы, идет тушение лесной подстилки, пеньков и древесины.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар, который локализовали 26 апреля.

Пламя на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возникло 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по ЧС Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было.

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