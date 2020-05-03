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Беспилотный летательный аппарат, иллюстративное изображение (БПЛА).

Неконтролируемый беспилотник продолжает полет в небе над Латвией

ria.ru
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200503/30110241/Nekontroliruemyy-bespilotnik-mozhet-prodolzhaet-polet-v-nebe-nad-Latviey.html

О произвольно летающем дроне извещены спасательная служба, Национальные вооруженные силы и министр сообщения республики.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Агентство гражданской авиации Латвии предупредило жителей о неконтролируемом беспилотнике, который может находиться в окрестностях городов Бауски и Адажи.

Система управления воздушным судном отключилась во время контролируемого полета, проводившегося 2 мая. До утра 3 мая контроль над дроном восстановить не удалось, где он сейчас находится, точно не известно.

Беспилотный летальный аппарат находился на высоте 200 метров, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации страны. Жителей, которые заметят дрон, просят позвонить в координационный центр поиска и спасения в воздухе, передает Sputnik Латвия.

Вес дрона составляет 26 килограммов, скорость полета – примерно 70 километров в час.

​В Twitter Агентство гражданской авиации отмечает, что заметить дрон можно по характерному звуку, который он издает при полете.

Представитель агентства Айвис Винцевс заверил, что дрон не оснащен взрывчатыми средствами. Опасность заключается в неконтролируемом полете.

О происшествии извещены спасательная службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.

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