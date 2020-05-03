Полиция расследует нападение на цыган в Киеве

Инцидент квалифицировали как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В столице Украины расследуют нападение на семью ромов в одном из районов города, в результате которого был избит один из её членов, сообщили в пресс-службе Киевского управления полиции.

По данным ведомства, полицейские обнаружили в Интернете публикацию о совершения нападения, в результате которого была сожжена палатка с вещами и документами живущих в ней людей. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших.

"На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство", - говорится в сообщении на сайте полиции Киева.

Инцидент квалифицировали как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности. Виновным может грозить лишение свободы до пяти лет.

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