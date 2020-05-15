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Полиция проверяет московский рынок. Архивное фото

В Москве мигранты устроили забастовку на рынке - видео

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200515/30268266/V-Moskve-migranty-ustroili-zabastovku-na-rynke--.html

Толпа трудовых мигрантов из ближнего зарубежья устроила масштабную протестную акцию возле московского рынка "Фуд-Сити", происходящее попало на видео.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. В Москве мигранты устроили забастовку возле рынка "Фуд-Сити", сообщает телеканал 360TV.

Причиной массового сбора, пишут в соцсетях, стало повышение арендной стоимости. Продавцы не захотели платить больше и устроили сборище у рынка.

По предварительной информации, забастовка мигрантов началась после того, как собственник повысил сумму платежей за квадратный метр аренды помещений. Впоследствии, администрация "Фуд Сити" опровергла эту информацию, заявив, что причина протеста мигрантов состоит в нехватке арендных площадей.

По заявлению администрации "Фуд Сити", для предотвращения конфликта были открыты дополнительные площадки для торговли.

Полиция и Росгвардия пресекли забастовку мигрантов. В настоящее время обстановка около рынка спокойная, задержанных нет.

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