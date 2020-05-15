В Москве мигранты устроили забастовку на рынке - видео

Толпа трудовых мигрантов из ближнего зарубежья устроила масштабную протестную акцию возле московского рынка "Фуд-Сити", происходящее попало на видео.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. В Москве мигранты устроили забастовку возле рынка "Фуд-Сити", сообщает телеканал 360TV.

Причиной массового сбора, пишут в соцсетях, стало повышение арендной стоимости. Продавцы не захотели платить больше и устроили сборище у рынка.

По предварительной информации, забастовка мигрантов началась после того, как собственник повысил сумму платежей за квадратный метр аренды помещений. Впоследствии, администрация "Фуд Сити" опровергла эту информацию, заявив, что причина протеста мигрантов состоит в нехватке арендных площадей.

По заявлению администрации "Фуд Сити", для предотвращения конфликта были открыты дополнительные площадки для торговли.

Полиция и Росгвардия пресекли забастовку мигрантов. В настоящее время обстановка около рынка спокойная, задержанных нет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova