СК выявил разместивших фото нацистов на акции "Бессмертный полк" - видео

Следователи, изучив изъятые материалы, предметы выяснили, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Главное следственное управление СК России провело обыски и допросы в отношении ряда подозреваемых в размещении фотографий лидеров нацистской Германии на сайтах акции "Бессмертный полк-онлайн". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает радио Sputnik.

Ранее ведомство установило IP-адреса и их владельцев, причастных к провокации. Сообщалось, что преступление совершили несколько десятков человек, более 10 из них проживают в России. По версии следствия, злоумышленники хотели добиться одобрения преступлений нацистского режима, установленного приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Петренко отметила, что изучение изъятых материалов, предметов и компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

СК таже обнародовал оперативные съемки обысков и допросов. Как показано на кадра, задержанные раскаялись в содеянном.

Главное следственное управление СК РФ продолжает следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк – онлайн" фотографии нацистских преступников.

Акция Бессмертного полка России оказалась очень востребованной – было получено порядка 3 миллионов заявок на участие в онлайн-шествии.

Акция, созданная за несколько недель, получилась очень масштабной>>>

Несмотря на очевидный успех проекта, организаторы столкнулись и с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте. Как установила служба кибербезопасности, с более 500 ip-адресов атаки в виде размещения фотографий нацистов и военных преступников были постоянными на протяжении нескольких часов, что говорит об их преднамеренном характере. Организаторы проекта передали собранные материалы в СК России.

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