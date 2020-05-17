СМИ: посол КНР в Израиле найден мертвым в своей резиденции

Дипломату было 57 лет, по предварительным данным, Вэй скончался от сердечного приступа.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. В Израиле в собственном доме найдено тело посла Китая в этой стране Ду Вэя, сообщает издание The Jerusalem Post.

Полицейские прибыли на место происшествия. Отмечается, что на теле не обнаружено никаких признаков насилия, по предварительным данным, Вэй скончался от сердечного приступа.

Китайский дипломат вступил в должность посла в в феврале, сразу сел на карантин. Сообщается, что из-за пандемии, он не успел вручить верительные грамоты президенту страныу. Но в марте их получил генсекретарь МИД.

До Израиля дипломат был послом на Украине. Дипломату было 57 лет.

Русскоязычное издание Israelinfo отмечает, что Ду Вэй начал службу в Тель-Авиве на фоне резкого ухудшения отношений между США и КНР, в результате которого усилилось недовольство Вашингтона углублением израильско-китайских экономических связей.

Администрация Трампа резко возражает против участия китайских компаний в крупных инфраструктурных проектах: сначала это был морской порт в Хайфе, а теперь участие Китая в конкурсе на строительство большого опреснительного завода возле Пальмахим.

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