Захват заложников в центре Москвы: история со счастливым исходом - видео

МОСКВА, 23 мая - Sputnik. По первоначальным данным, он захватил шесть человек в качестве заложников.
"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб", - отметили в ГУ МВД по Москве.
Уличное движение было перекрыто, силовики вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком.
Альфа-банк, в свою очередь, заявил РИА Новости, что его сотрудников в помещении нет, но нет и подтверждения, что захватчик там один.При этом на вопрос, какие требования предъявлял мужчина, собеседник агентства сказал: "Ничего связного".
В итоге полицейские задержали злоумышленника, с подозреваемым уже проводятся следственные действия.
Во время проведения операции никто не пострадал.
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