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Захват заложников в отделении банка в центре Москвы. 23 мая.

Захват заложников в центре Москвы: история со счастливым исходом - видео

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200523/30341234/zakhvat-zalozhnikov-v-tsentre-moscow-istoriya-so-schastlivym-iskhodom---video.html

Сообщение об инциденте поступило на службу "02" после обеда. Согласно полученной информации, в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал вошёл неизвестный с сумкой по доставке еды и сказал, что у него бомба.

МОСКВА, 23 мая - Sputnik. По первоначальным данным, он захватил шесть человек в качестве заложников.

"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб", - отметили в ГУ МВД по Москве.

Уличное движение было перекрыто, силовики вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком. 

Альфа-банк, в свою очередь, заявил РИА Новости, что его сотрудников в помещении нет, но нет и подтверждения, что захватчик там один.При этом на вопрос, какие требования предъявлял мужчина, собеседник агентства сказал: "Ничего связного".

В итоге полицейские задержали злоумышленника, с подозреваемым уже проводятся следственные действия.

Во время проведения операции никто не пострадал.

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