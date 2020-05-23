Захват заложников в центре Москвы: история со счастливым исходом - видео

Сообщение об инциденте поступило на службу "02" после обеда. Согласно полученной информации, в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал вошёл неизвестный с сумкой по доставке еды и сказал, что у него бомба.

МОСКВА, 23 мая - Sputnik. По первоначальным данным, он захватил шесть человек в качестве заложников.

"В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб", - отметили в ГУ МВД по Москве.

Уличное движение было перекрыто, силовики вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком.

Альфа-банк, в свою очередь, заявил РИА Новости, что его сотрудников в помещении нет, но нет и подтверждения, что захватчик там один.При этом на вопрос, какие требования предъявлял мужчина, собеседник агентства сказал: "Ничего связного".

В итоге полицейские задержали злоумышленника, с подозреваемым уже проводятся следственные действия.

Во время проведения операции никто не пострадал.

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