В Индии обезьяны украли образцы крови возможных носителей COVID-19

На распространившихся в индийских СМИ видеозаписях видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В индийском штате Уттар-Прадеш обезьяны напали на лаборанта, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на коронавирус. Похитив три теста они убежали, сообщает газета India Today.

Это произошло в пятницу в Медицинском колледже Меерута. Теперь медики боятся, что, если в образцах был коронавирус, он может передаться обезьянам. Врачи также отметили, что это случается не впервые и раньше обезьяны уже похищали различные вещи из этого центра.

Can you believe this ? Monkeys snatch three corona test samples from a lab technician in meerut. You can see him atop this tree chewing surgical gloves and testing kit. Locals fear spread of infection, reports Amir Haque. #Meerut #COVID19 pic.twitter.com/aAGbmGL4ne — Megha Prasad (@MeghaSPrasad) May 29, 2020

​Опасения, действительно, не беспочвенны. Ведь на распространившихся в индийских СМИ видеозаписях видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.

Полиция штата официально подтвердила, что обезьяны украли образцы с кровью возможных переносчиков COVID-19 и что обезьян не поймали даже после информирования лесного департамента. Власти начали расследование инцидента.

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