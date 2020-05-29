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Обезьяна, иллюстративное фото

В Индии обезьяны украли образцы крови возможных носителей COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200529/30415292/india-obeziany-covid-monkey.html

На распространившихся в индийских СМИ видеозаписях видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В индийском штате Уттар-Прадеш обезьяны напали на лаборанта, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на коронавирус. Похитив три теста они убежали, сообщает газета India Today.

Это произошло в пятницу в Медицинском колледже Меерута. Теперь медики боятся, что, если в образцах был коронавирус, он может передаться обезьянам. Врачи также отметили, что это случается не впервые и раньше обезьяны уже похищали различные вещи из этого центра.

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​Опасения, действительно, не беспочвенны. Ведь на распространившихся в индийских СМИ видеозаписях видно, как одна из обезьян жует один из похищенных наборов для сбора образцов.

Полиция штата официально подтвердила, что обезьяны украли образцы с кровью возможных переносчиков COVID-19 и что обезьян не поймали даже после информирования лесного департамента. Власти начали расследование инцидента.

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