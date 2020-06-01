22:06 01 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.61
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Кадр из ролика с участием генпродюсера телепрограммы Поле чудес Анатолия Гольдфедера

Леонид Якубович: "Погиб мой брат"

© Photo : Screenshot / Youtube / RusTenerife TV
Происшествия
Получить короткую ссылку
223 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200601/30442791/Leonid-Yakubovich-Pogib-moy-brat.html

Ведущий популярного телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович уверен, что большую часть успеха программе приносил именно Анатолий Гольдфедер.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Генеральный продюсер популярной телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости телеведущий и близкий друг Гольдфедера Леонид Якубович.

Открытие обновленного музея телеигры Поле Чудес
© Sputnik / Алексей Филиппов
Все и сразу: настоящая гагаузка спела и расцеловала ведущего "Поля чудес"

По его словам, вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Не представляю, что будет дальше. Погиб мой брат. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил", - рассказал Якубович.

По информации СМИ, Анатолий Гольдфедер находился в больнице давно, а несколько месяцев назад ему диагностировали лейкоз. Отмечается также, что генпродюсер "Поля чудес" заразился коронавирусом.

Анатолий Гольдфедер родился в Москве 28 апреля 1951 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского по факультету "Режиссура". В программе "Поле чудес" он работал с 1998 года

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться