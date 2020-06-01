Леонид Якубович: "Погиб мой брат"

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Генеральный продюсер популярной телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости телеведущий и близкий друг Гольдфедера Леонид Якубович.

По его словам, вероятной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Не представляю, что будет дальше. Погиб мой брат. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил", - рассказал Якубович.

По информации СМИ, Анатолий Гольдфедер находился в больнице давно, а несколько месяцев назад ему диагностировали лейкоз. Отмечается также, что генпродюсер "Поля чудес" заразился коронавирусом.

Анатолий Гольдфедер родился в Москве 28 апреля 1951 года. Он окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского по факультету "Режиссура". В программе "Поле чудес" он работал с 1998 года

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