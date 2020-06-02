В Вашингтоне полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В США полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома в Вашингтоне, хотя она предъявила пресс-карту.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Руссел рассказала, что в момент, когда полицейские начали стрелять в протестующих, она находилась вблизи Белого дома. Руссел подошла ближе, чтобы снять видео, однако полицейские начали стрелять в ее сторону.

"Мне показалось, что стреляли резиновыми пулями и применяли травматические гранаты. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", — рассказала она.

По ее словам, когда полицейские услышали, что она из прессы, стали кричать "Подкрепление!" и бросать свето-шумовые гранаты. Следы от разрыва этих гранат остались у нее на теле. Однако Николь продолжала снимать акцию, тогда в нее выстрелили резиновой пулей. Спустя некоторое время полицейские повалили Руссел на землю, подняться ей помог один из демонстрантов.

Некоторые журналисты сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе. Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Пострадал корреспондент РИА Новости: ему в лицо распылили слезоточивый газ.

В МИД России назвали неприемлемым применение полицией спецсредств против журналистов и призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО «должным образом отреагировать на этот произвол». Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Почти неделю по всей стране протестующие поджигают машины и здания, мародеры грабят магазины.

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