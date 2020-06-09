Военно-транспортный самолет США выкатился за пределы ВПП: есть пострадавшие

Пожарно-спасательная команда аэродрома была на месте происшествия в течение четырех минут и потушила возгорание, оказав помощь в эвакуации людей.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Четверо человек пострадали при ЧП в Ираке с военно-транспортным самолетом ВВС США, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Молдове, России и многих странах мира).

"Примерно в 10.10 8 июня самолет С-130 ВВС США приземлился на авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому пожару", - говорится в заявлении.

По данным коалиции, пожарно-спасательная команда аэродрома была на месте происшествия в течение четырех минут. Пожар был потушен, а также оказана помощь в эвакуации людей.

"Четверо военнослужащих, находившихся в самолете, получили неопасные для жизни травмы и находятся на лечении в медицинском учреждении базы Таджи. Действия противника не рассматриваются (как причина аварии), инцидент расследуется", - отмечают в коалиции.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГ в Сирии, Ираке, Афганистане и ряде других мест, причем в Сирии действует без согласия официальных властей страны.

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