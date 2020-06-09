Умер водитель, получивший травмы в аварии с участием актера Ефремова

Информацию о смерти водителя, пострадавшего в ДТП с участием российского актера, подтвердили в медучреждении и в МВД.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Умер водитель, который получил травмы в аварии, произошедшей с участием актера Михаила Ефремова в российской столице. Об этом заявили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Информацию также подтвердили в В ГУ МВД.

Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем "Лада", водитель которой был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали актера. А экспертиза показала, что Ефремов находился в нетрезвом состоянии.

© Sputnik / Владимир Трефилов Актер Михаил Ефремов

Полиция уже возбудила уголовное дело в его отношении за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В случае возбуждения против Ефремова дела по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения) ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.

В 1991—1996 годах — актер МХТ имени А. П. Чехова. С 2006 года приглашался в члены жюри Высшей лиги КВН. В 2009-2010 годах и в 2012-2014 годах вел программу "Жди меня". Ефремов снялся более чем в полутора сотнях фильмов.

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