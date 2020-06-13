Только судить: пострадавшая сторона не простила Михаила Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинений от Михаила Ефремова, пострадавшие также отказались от материальной помощи, заявил адвокат.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Справедливого суда в отношении актера Михаила Ефремова потребовала семья погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом заявил в субботу адвокат пострадавшей стороны Александр Добриновский.

Как сообщает РИА Новости, ходатай отметил, что семья Захарова отказалась от материальной поддержки, которую обещал актер.

"Я сегодня связался с семьей. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", - сказал Добровинский.

Он добавил, что не является представителем гражданской супруги Захарова. "Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки", - уточнил адвокат.

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут", ролик был опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Ефремов также заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

Во вторник Таганский суд Москвы отправил актера Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

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