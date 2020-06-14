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Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург, архивное фото

Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Пулково

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200614/30573760/Dva-passazhirskikh-laynera-stolknulis-v-aeroportu-Pulkovo.html

Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. Погибших или пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik.  Два пассажирских самолета столкнулись в петербургском аэропорту Пулково. Лайнеры не смогли разъехаться при рулении на полосе, и борт S7 задел крылом за хвост аэробуса "Уральских авиалиний". Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской авиакомпании.

"Сегодня, в 12.40 в аэропорту Пулково во время руления самолёта S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолёта "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет. Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал", - говорится в сообщении.

Рейсы должны были отправиться в Иркутск и Калининград. Погибших или пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе уточнили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

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