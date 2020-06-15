Молодой, но опасен: в России задержали юного террориста - видео

У подростка изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие - школьник планировал массовое убийство в учебном заведении.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. ФСБ России задержала в Волгограде подростка с бомбой, готовившего массовое убийство в школе, сообщает РИА Новости.

"В его арсенал входили бомбы и коктейли Молотова, а также поражающие элементы (гайки, гвозди), которые он хранил у себя дома. Для подготовки коктейлей Молотова он использовал различные горючие жидкости, в том числе машинное масло и бензин, а также признается, что способы изготовления бомб он находил в Интернете", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК РФ, 14-летнему подростку инкриминируется совершение преступлений по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

Напомним, в апреле было предотвращено нападение подростка на школу в Тюменской области. Тогда у задержанного изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

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