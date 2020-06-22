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Последствия ливня, иллюстративное фото

В Турции произошло сильное наводнение: есть жертвы

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200622/30661004/turkey-navodnenie-2020-iul.html

Наводнение произошло на северо-западе страны, в провинции Бурса, в поисковых работах участвуют сотни спасателей

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В Турции в результате наводнения в провинции Бурса на северо-западе водой смыло пятерых членов одной семьи, еще одна женщина с инвалидностью оказалась в ловушке в собственном доме, сообщает Sputnik Турция

Погибли, по некоторым данным, как минимум пять человек. Ведутся поиски еще одного из пропавших. Водой также смыло автомобили и сельскохозяйственную технику, повреждены сельскохозяйственные угодья вокруг Кестеля.

Сообщается, что наводнение произошло из-за проливных дождей в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Гёльчук, Сарыкая, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса.

В этих районах активно ведутся спасательные работы, задействованы до 300 спасателей. 

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