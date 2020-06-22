В Турции произошло сильное наводнение: есть жертвы

Наводнение произошло на северо-западе страны, в провинции Бурса, в поисковых работах участвуют сотни спасателей

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. В Турции в результате наводнения в провинции Бурса на северо-западе водой смыло пятерых членов одной семьи, еще одна женщина с инвалидностью оказалась в ловушке в собственном доме, сообщает Sputnik Турция.

Погибли, по некоторым данным, как минимум пять человек. Ведутся поиски еще одного из пропавших. Водой также смыло автомобили и сельскохозяйственную технику, повреждены сельскохозяйственные угодья вокруг Кестеля.

Сообщается, что наводнение произошло из-за проливных дождей в кварталах Дудаклы, Нарлыдере, Гёльчук, Сарыкая, Каяджик и Аксу района Кестель провинции Бурса.

В этих районах активно ведутся спасательные работы, задействованы до 300 спасателей.

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