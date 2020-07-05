10:40 05 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.23
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Лондонская полиция. Архивное фото.

Лондон: вечеринку разогнали, но 11 полицейских получили ушибы и переломы

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Происшествия
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200705/30825956/London-vecherinku-razognali-no-11-politseyskikh-poluchili-ushiby-i-perelomy.html

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Одиннадцать сотрудников пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку, сообщается в заявлении полиции Лондона.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Вечеринка" на колесах: полицейские остались в шоке от увиденного - видео

Ранее сообщалось о семи пострадавших полицейских. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Присутствующие встретили полицию враждебно, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.

Хотя серьезных ранений никто не получил, у двоих полицейских были зафиксированы переломы костей.

​По факту инцидента было начато расследование, отметила полиция.

"Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам еще предстоит произвести аресты, однако расследование идет полным ходом", - заявил главный инспектор полиции.

На данный момент полиция еще никого не задержала.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гульба иностранцев во время карантина: оштрафованы и гости, и хозяева кафе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Студенты сдают вступительный экзамен в университет, Белград, Сербия.
Нервы, маски и дистанция: как в разных странах сдают экзамены
Сколько потеряет мировой туризм из-за пандемии – видео.
Выживет ли мировой туризм? Сколько потеряет отрасль из-за пандемии – видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться