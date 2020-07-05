Лондон: вечеринку разогнали, но 11 полицейских получили ушибы и переломы

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Одиннадцать сотрудников пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку, сообщается в заявлении полиции Лондона.

Ранее сообщалось о семи пострадавших полицейских. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Присутствующие встретили полицию враждебно, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.

Хотя серьезных ранений никто не получил, у двоих полицейских были зафиксированы переломы костей.

Police have launched an investigation following disorder at an unlicensed music event in #HammersmithandFulham #W12.https://t.co/h4y2PE5YGu — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 4, 2020

​По факту инцидента было начато расследование, отметила полиция.

"Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам еще предстоит произвести аресты, однако расследование идет полным ходом", - заявил главный инспектор полиции.

На данный момент полиция еще никого не задержала.

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