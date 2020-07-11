МЧС России опубликовало видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

Субботнее утро началось с кошмара для жителей одного из домов в Нижнем Новгороде - взорвалась газоводушная смесь, произошел пожар, есть пострадавшие.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. По меньшей мере 4 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме - инцидент произошел в субботу утром в российском Нижнем Новгороде, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что человеческих жертв нет. Двоих пострадавших экстренно доставили в больницу, остальным медицинскую помощь оказали на месте, им госпитализация не понадобилась. Спасатели эвакуировали более 120 человек.

Отмечается, что уже началось обследование несущих конструкций здания, будут определены пути устранения повреждений. Решение о возможности возвращения жильцов будет принято по итогам обследования.

На видео управления МЧС России по Новгородской области запечатлены последствия происшествия. Видно, что во многих квартирах взрывом выбило окна, продолжается пожар. На месте работают спасатели и пожарные.

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