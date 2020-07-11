В Египте десять человек погибли на море, спасая тонущего ребенка

Трагедия произошла на закрытом властями пляже в городе Александрии, известном своим сильным течением. Ежегодно в этом месте происходит много несчастных случаев.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Одиннадцать человек утонули в египетской Александрии в Средиземном море, среди них один ребенок. Несчастный случай произошел на пляже, закрытом ранее властями в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает издание Masrawy.

Около 5 часов утра, чтобы не попасться патрулям, компания взрослых с детьми пришла на пляж искупаться. Через некоторые время один мальчик стал тонуть и взрослые бросились его спасать, но утонули сами.

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - сообщил портал Akhbar el-Youm со ссылкой на Центральное управление Александрии по туризму.

В данный момент из воды извлекли шесть тел, остальных продолжают искать спасатели.

Все пляжи Египта, кроме расположенных на территориях отелей, закрыты с марта в связи с пандемией коронавируса.

Местные СМИ сообщают, что Палм-Бич, где произошла трагедия, давно известен своими опасными водами. Каждый год там фиксируется много случаев утопления из-за сильных течений и скалистого берега.

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