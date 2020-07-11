Тайна перевала Дятлова: в деле о гибели группы есть нарушения

Генпрокуратура России обнародовала причины гибели группы Дятлова, которая погибла при загадочных обстоятельствах почти 70 лет назад в горах Урала.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия.Количество выдвинутых версий превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытания ядерной ракеты.

Генпрокуратура России занялась повторным расследованием этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

"Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она", — сказал журналистам замначальника управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, передает РИА Новости.

Он отметил, что когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly Сотрудники прокуратуры обследовали перевал Дятлова. Кадры экспедиции

По его словам, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило, чтобы ответить на вопрос, что стало причиной гибели туристов.

"В деле есть нарушения, но они не повлияли на итоговые выводы. Если бы подобное дело расследовалось сейчас, оно бы расследовалось на совершенно другом уровне", - сказал Курьяков.

По его словам, была проведена экспертиза этого дела.

"Необходимо было определить один из главных аргументов людей, профессионально или лично занимающихся темой Дятлова, - является ли уголовное дело настоящим уголовным делом и насколько можно верить собранным там доказательствам, поскольку других данных у нас не было. Естественно, для того, чтобы задавать вопросы экспертам, мы могли ссылаться только на уголовное дело 1959 года", - пояснил заместитель начальника управления.

По его словам, из архива были запрошены 10 уголовных дел, прекращенных по таким же статьям по фактам смерти при различных обстоятельствах в 1959, 1960 и 1961 годах. И все эти дела были направлены на сравнительно-документарную экспертизу в Уральский государственный юридический университет.

"И три ученых-юриста провели экспертизу и сделали вывод, что дело Дятлова, конечно, расследовано с определенными нарушениями. Есть листы, где нет подписей понятых, но уровень расследования уголовного дела соответствует уровню расследования подобных уголовных дел, который существовал в те годы, потому что не было печатных машинок, не было компьютеров, нельзя было быстро исправить, не было ксероксов. Копии снимались так – перепечатывались без подписей и вшивались в уголовное дело, и так далее. Так вот у нас есть экспертная оценка ученых-юристов о том, что материалы уголовного дела достоверны и ими можно пользоваться", - подчеркнул Курьяков.

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