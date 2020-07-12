КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы закончилось трагически: невеста скончалась прямо во время праздничного банкета. Как заявили медики, летальным оказался анафилактический шок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в субботу, 11 июля.
На место происшествия прибыли две бригады медиков. К сожалению, спасти девушку не удалось, ей было 25 лет.
По предварительной версии, у невесты началась аллергия из-за морепродуктов. Сейчас специалисты устанавливают другие причины трагедии.
Что такое анафилактический шок
Анафилактический шок (анафилаксия) – сильнейшее проявление аллергии. Это состояние очень опасно и без незамедлительно реагирования способно привести к летальному исходу.
А.Ш. может развиться после введения лекарств, укуса насекомых, употребления некоторых видов продуктов, от шерсти животных, пыльцы растений, пыли и пр. Следует отметить, что зависимости между дозой полученного аллергена и развитием анафилактического шока нет.
Наиболее высока вероятность анафилаксии при внутривенном способе введения медицинских препаратов и сывороток, в которых могут содержаться аллергены.
После попадания аллергена в организм реакция проявляется практически мгновенно. Наблюдаются:
- температура;
- сильное потоотделение;
- боль в голове;
- боль в области сердца;
- падение давления;
- обморок.
В 2019 году анафилактический шок привел к смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она
была первой, кто представил в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.
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