У девушки случился анафилактический шок, на помощь прибыло две бригады скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы закончилось трагически: невеста скончалась прямо во время праздничного банкета. Как заявили медики, летальным оказался анафилактический шок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в субботу, 11 июля.

На место происшествия прибыли две бригады медиков. К сожалению, спасти девушку не удалось, ей было 25 лет.

По предварительной версии, у невесты началась аллергия из-за морепродуктов. Сейчас специалисты устанавливают другие причины трагедии.

Что такое анафилактический шок

Анафилактический шок (анафилаксия) – сильнейшее проявление аллергии. Это состояние очень опасно и без незамедлительно реагирования способно привести к летальному исходу.

А.Ш. может развиться после введения лекарств, укуса насекомых, употребления некоторых видов продуктов, от шерсти животных, пыльцы растений, пыли и пр. Следует отметить, что зависимости между дозой полученного аллергена и развитием анафилактического шока нет.

Наиболее высока вероятность анафилаксии при внутривенном способе введения медицинских препаратов и сывороток, в которых могут содержаться аллергены.

После попадания аллергена в организм реакция проявляется практически мгновенно. Наблюдаются:

температура;

сильное потоотделение;

боль в голове;

боль в области сердца;

падение давления;

обморок.

В 2019 году анафилактический шок привел к смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она

была первой, кто представил в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

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