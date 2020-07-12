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Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы.

Невеста скончалась прямо во время праздничного банкета

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200712/30904131/Nevesta-skonchalas-pryamo-vo-vremya-prazdnichnogo-banketa.html

У девушки случился анафилактический шок, на помощь прибыло две бригады скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы закончилось трагически: невеста скончалась прямо во время праздничного банкета. Как заявили медики, летальным оказался анафилактический шок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в субботу, 11 июля.

Роман Венгер.
© Sputnik / Osmatesco
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На место происшествия прибыли две бригады медиков. К сожалению, спасти девушку не удалось, ей было 25 лет.

По предварительной версии, у невесты началась аллергия из-за морепродуктов. Сейчас специалисты устанавливают другие причины трагедии.

Что такое анафилактический шок

Анафилактический шок (анафилаксия) – сильнейшее проявление аллергии. Это состояние очень опасно и без незамедлительно реагирования способно привести к летальному исходу.

А.Ш.  может развиться после введения лекарств, укуса насекомых, употребления некоторых видов продуктов, от шерсти животных, пыльцы растений, пыли и пр. Следует отметить, что зависимости между дозой полученного аллергена и развитием анафилактического шока нет.

Наиболее высока вероятность анафилаксии при внутривенном способе введения медицинских препаратов и сывороток, в которых могут содержаться аллергены.

После попадания аллергена в организм реакция проявляется практически мгновенно. Наблюдаются:

  • температура;
  • сильное потоотделение;
  • боль в голове;
  • боль в области сердца;
  • падение давления;
  • обморок.

В 2019 году анафилактический шок привел к смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она 

была первой, кто представил в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

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