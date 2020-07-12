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Вид на город Тель-Авив со стороны Средиземного моря.

Смертельное купание: в Израиле утонул житель Молдовы - видео

© Sputnik / И. Носов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200712/30904878/Smertelnoe-kupanie-v-Izraile-utonul-zhitel-Moldovy---video.html

Сейчас в Израиле находятся несколько десятков трудовых мигрантов из Молдовы, которые не смогли улететь домой из-за пандемии COVID-19. 

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в Израиле во время купания. По сообщению местной прессы, тело 30-летнего мужчины было найдено  в субботу, 11 июля, на побережье Лидо в Ашдоде. Оно лежало напротив пункта спасателей.

Накануне молодого мужчину унесло сильное морское течение. В его в поисках принимали участие водолазы-добровольцы, военный корабль и полицейский вертолет.

Обстоятельства трагедии выясняет полиция. По сообщению местной прессы, версии убийства следствие не выдвигает.

Как передают израильские СМИ, сейчас в Израиле находятся несколько десятков трудовых мигрантов из Молдовы, которые не смогли улететь домой из-за пандемии COVID-19. 

Это не первый случай, когда гражданин Молдовы погибает на воде в Израиле. Дело в том, что прибрежная зона имеет возвратные течения, с которыми трудно справиться неопытному человеку, даже если он хорошо плавает.

Ровно год назад, 12 июля, произошел аналогичный трагический случай.

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