Смертельное купание: в Израиле утонул житель Молдовы - видео

Сейчас в Израиле находятся несколько десятков трудовых мигрантов из Молдовы, которые не смогли улететь домой из-за пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Гражданин Молдовы погиб в Израиле во время купания. По сообщению местной прессы, тело 30-летнего мужчины было найдено в субботу, 11 июля, на побережье Лидо в Ашдоде. Оно лежало напротив пункта спасателей.

Накануне молодого мужчину унесло сильное морское течение. В его в поисках принимали участие водолазы-добровольцы, военный корабль и полицейский вертолет.

Обстоятельства трагедии выясняет полиция. По сообщению местной прессы, версии убийства следствие не выдвигает.

Как передают израильские СМИ, сейчас в Израиле находятся несколько десятков трудовых мигрантов из Молдовы, которые не смогли улететь домой из-за пандемии COVID-19.

Это не первый случай, когда гражданин Молдовы погибает на воде в Израиле. Дело в том, что прибрежная зона имеет возвратные течения, с которыми трудно справиться неопытному человеку, даже если он хорошо плавает.

Ровно год назад, 12 июля, произошел аналогичный трагический случай.

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