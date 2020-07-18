Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. В сети появились видеозаписи пожара в соборе святых Петра и Павла в Нанте, который тушат в субботу более сотни пожарных и 45 единиц спецтехники.
На кадрах видно, как внутри все охвачено огнем.
@BFMTV pic.twitter.com/puDvdoVtZU— Jnoel Valentin (@JnoelValentin) July 18, 2020
Возгорание произошло около 7.30 по местному времени (8.30 по кишиневскому времени). Пожарным сообщили о случившемся примерно в 07.45. Спустя несколько часов удалось локализовать очаг возгорания. Прокурор Нанта Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог. Начато расследование.
Les nacelles redescendent, la cathédrale n'est plus "arrosée" de l'extérieur #Nantes #Cathedrale #Incendie pic.twitter.com/crhCtN6gjn— Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020
Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
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