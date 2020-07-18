Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла

Очевидцы опубликовали видеозаписи пожара в соборе святых Петра и Павла, который произошел в субботу, а прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. В сети появились видеозаписи пожара в соборе святых Петра и Павла в Нанте, который тушат в субботу более сотни пожарных и 45 единиц спецтехники.

На кадрах видно, как внутри все охвачено огнем.

Возгорание произошло около 7.30 по местному времени (8.30 по кишиневскому времени). Пожарным сообщили о случившемся примерно в 07.45. Спустя несколько часов удалось локализовать очаг возгорания. Прокурор Нанта Пьер Сен заявил, что это мог быть намеренный поджог. Начато расследование.

​

Глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферлэ, в свою очередь, сообщил, что "это не сценарий пожара в Нотр-Даме (в апреле 2019 года - ред.) и пожара 1972 года в этом соборе (Нанта - ред.)". В 1972-м пламя уничтожило крышу храма. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova