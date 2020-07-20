Московская прокуратура направила дело актера Михаила Ефремова в суд

Михаила Ефремова будут судить по статье УК России "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы московского надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала она.

Уголовное дело поступит для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.

По словам Нефедовой, данная статья предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ефремов 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура российской столицы заявила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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