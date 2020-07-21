Руководитель главного управления Нацполиции Волынской области сообщил, что личность захватившего заложников пытаются установить, а сам злоумышленник на контакт не идет и не выдвигает четких требований.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В Волынскую область Украины отправился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а по факту захвата заложников в Луцке начато уголовное расследование. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

© REUTERS / TETIANA HRISHYNA Захват заложников в Луцке

Неизвестный во вторник захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. По предварительным данным, в транспортном средстве могут находиться до 20 человек. В области объявлен план "Заложник". Участок перекрыт, на месте работают все правоохранительные структуры, в том числе спецназ.

"Следователи полиции Волынской области предварительно квалифицировали по статье 147 УК Украины действия мужчины, захватившего автобус с пассажирами в центре Луцка. Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что за совершенные мужчиной действия ему грозит уголовная ответственность - от семи до 15 лет лишения свободы.

© REUTERS / TETIANA HRISHYNA Захват заложников в Луцке

"В Волынскую область отправился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он координирует действия правоохранительных органов на месте происшествия", - добавили в ведомстве.

По словам руководителя главного управления Национальной полиции Волынской области Юрия Крошко, личность злоумышленника пытаются установить. Правоохранители стараются начать переговоры с захватившим автобус, но он от диалога отказывается. "В требованиях мужчины нет никакой конкретики", - сообщили в Нацполиции.

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