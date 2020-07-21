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Захват заложников в Луцке

По факту захвата заложников в Луцке начато уголовное расследование

© REUTERS / TETIANA HRISHYNA
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200721/31010845/po-faktu-zakhvata-zalozhnikov-v-Lutske-nachato-ugolovnoe-rassledovanie.html

Руководитель главного управления Нацполиции Волынской области сообщил, что личность захватившего заложников пытаются установить, а сам злоумышленник на контакт не идет и не выдвигает четких требований.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. В Волынскую область Украины отправился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а по факту захвата заложников в Луцке начато уголовное расследование. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Luare de ostatici în Ucraina
© REUTERS / TETIANA HRISHYNA
Захват заложников в Луцке

Неизвестный во вторник захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. По предварительным данным, в транспортном средстве могут находиться до 20 человек. В области объявлен план "Заложник". Участок перекрыт, на месте работают все правоохранительные структуры, в том числе спецназ.

"Следователи полиции Волынской области предварительно квалифицировали по статье 147 УК Украины действия мужчины, захватившего автобус с пассажирами в центре Луцка. Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что за совершенные мужчиной действия ему грозит уголовная ответственность - от семи до 15 лет лишения свободы.

Luare de ostatici în Ucraina
© REUTERS / TETIANA HRISHYNA
Захват заложников в Луцке

"В Волынскую область отправился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он координирует действия правоохранительных органов на месте происшествия", - добавили в ведомстве.

По словам руководителя главного управления Национальной полиции Волынской области Юрия Крошко, личность злоумышленника пытаются установить. Правоохранители стараются начать переговоры с захватившим автобус, но он от диалога отказывается. "В требованиях мужчины нет никакой конкретики", - сообщили в Нацполиции.

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