Стало известно имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке

Захватчик часто бывал в городе, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.

КИШИНЕВ , 21 июл - Sputnik. Преступник, захвативший заложников в Луцке, ранее написал книгу и отсидел в тюрьме, сообщает украинская полиция, передает РИА Новости.

Во вторник стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник".

Информации о пострадавших не поступало. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Он представился как Максим Плохой, а причиной своих действий назвал несогласие с властями. СМИ сообщают, что это его ненастоящее имя. Информацию подтвердил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 года рождения ", - отметил Геращенко.

Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям "разбой", "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ".

Более того, в 2005 году тот же суд признал Кривоша виновным по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Известно, что захватчик часто бывал в Луцке, имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, "правда, диковатого". Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Правоохранители возбудили дело по статье "Захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

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