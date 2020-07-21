На месте захвата заложников в Луцке прозвучали взрывы

Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на местном рынке.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Взрывы прозвучали на месте захвата автобуса с заложниками в городе Луцк на Украине. Об этом во вторник сообщают местные СМИ, передает РИА Новости.

"Минут 20 назад прозвучали три взрыва. Один из них — взрыв, и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это якобы звук от гранаты. Было видно дымовое облако", — передает корреспондент "24 канала".

"Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал", - передает агентство.

Ранее стало известно, что злоумышленник захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. Как рассказал глава МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош. Мужчина заявляет о недовольстве системой.

Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

По некоторым данным, в захваченном автобусе находится около 20 человек, преступник заявил, что среди них есть дети и беременные женщины.

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