Захват заложников в Луцке: преступник освободил 3 человек

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил местным СМИ, что полиция забрала трех заложников из захваченного в Луцке автобуса.
"Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль забрал трех заложников", - написал Аваков в Twitter.
Уточняется, что злоумышленник освободил пожилую женщину,беременную и ребенка.
Ранее преступник разрешил передать пассажирам упаковки с водой. Об этом сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Как заявил Аваков, полиция в первую очередь делала ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам.
СБУ тем временем завела уголовное дело по статье "Теракт".
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