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Автомобили скорой помощи на улице, где стоит автобус, захваченный мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие (21 июля 2020). Луцк

Захват заложников в Луцке: преступник освободил 3 человек

© Sputnik / Stringer
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200721/31019650/Zakhvat-zalozhnikov-v-Lutske-prestupnik-osvobodil-3-chelovek.html

Уточняется, что злоумышленник освободил пожилую женщину,беременную и ребенка. СБУ тем временем завела уголовное дело по статье "Теракт".

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил местным СМИ, что полиция забрала трех заложников из захваченного в Луцке автобуса.

Захват заложников на Украине
© REUTERS / TETIANA HRISHYNA
Стало известно имя захватчика автобуса с заложниками в Луцке
Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами, при себе у него была взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве властями.

"Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль забрал трех заложников", - написал Аваков в Twitter.

Уточняется, что злоумышленник освободил пожилую женщину,беременную и ребенка. 

Ранее преступник разрешил передать пассажирам упаковки с водой. Об этом сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Как заявил  Аваков, полиция в первую очередь делала ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам.

СБУ тем временем завела уголовное дело по статье "Теракт".

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