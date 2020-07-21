Захват заложников в Луцке: преступник освободил 3 человек

Уточняется, что злоумышленник освободил пожилую женщину,беременную и ребенка. СБУ тем временем завела уголовное дело по статье "Теракт".

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил местным СМИ, что полиция забрала трех заложников из захваченного в Луцке автобуса.

Мужчина в центре Луцка захватил автобус с 20 пассажирами , при себе у него была взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве властями.

"Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль забрал трех заложников", - написал Аваков в Twitter.

Уточняется, что злоумышленник освободил пожилую женщину,беременную и ребенка.

Ранее преступник разрешил передать пассажирам упаковки с водой. Об этом сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Как заявил Аваков, полиция в первую очередь делала ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам.

СБУ тем временем завела уголовное дело по статье "Теракт".

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