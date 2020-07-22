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Ситуация в Луцке: террористу предъявлено официальное обвинение

© Sputnik / Ruptly
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Злоумышленник, захвативший заложников в Луцке, находится в СИЗО, ему официально предъявлено обвинение в терроризме, сообщают украинские СМИ с ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

По его словам, задержанному грозит пожизненное заключение.

"Суд учтет факт, что при захвате заложников никто не погиб. Но максимальное наказание, которое могут применить к злоумышленнику, — это пожизненное заключение", - сказал он в интервью украинским журналистам.
Автомобили скорой помощи на улице, где стоит автобус, захваченный мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие (21 июля 2020). Луцк
© Sputnik / Stringer
Захват заложников в Луцке: преступник освободил 3 человек

Геращенко добавил, что во время расследования и разбирательств, "никакой другой меры пресечения террористу не выберет, кроме как безальтернативного содержания под стражей".

Во вторник утром вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие.

Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.

Злоумышленник отпустил заложников вечером после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил его требование и опубликовал видео, где призвал всех посмотреть фильм "Земляне". По словам украинского лидера, он сделал это, чтобы не рисковать жизнями заложников в автобусе. После спецоперации по освобождению заложников видео было удалено с официальных страниц Зеленского в соцсетях.

Позже полиция Украины сообщила, что у злоумышленника были сообщники. Одного из них задержали в Харькове. В ходе обысков в его доме обнаружено оружие, взрывчатка.

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