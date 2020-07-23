ЧП в Полтаве: мужчина взял в заложники полковника полиции

Как сообщил замглавы МВД Украины, с мужчиной продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. ЧП в Полтаве: мужчина взял в заложники сотрудника уголовного розыска, угрожал взорвать гранату, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Геращенко рассказал, что 23 июля в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

В момент задержания, по словам представителя МВД, злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

"За руку он держал сотрудника полиции. На месте создан оперативный штаб. После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле", - отметил Геращенко.

По его словам, продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Он также сообщил, что введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

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