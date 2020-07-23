История с захватом полицейского офицера в Полтаве: точка с запятой

Горячая фаза инцидента осталась позади, заложник находится вне всякой опасности, но операция не завершена.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Правоохранители предпринимают усилия по задержанию мужчины, который в четверг захватил начальника управления уголовного розыска.

ОБ этом сообщает полиция Полтавской области.

На данный час известно, что 32-летний злоумышленник покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Для жизни полковника полиции Виталия Шияна угрозы уже нет, он уже среди коллег.

Полиция делает все необходимое для того, чтобы преступник не причинил вреда другим гражданам, был задержан и понес заслуженное наказание.

Данный эпизод внесен в реестр противоправных деяний с квалификацией по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на жизнь работника правоохранительных органов", "Захват работника правоохранительных органов в заложники" и "Незаконное обращение с оружием".