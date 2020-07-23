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Автомобиль сотрудников украинской полиции.

История с захватом полицейского офицера в Полтаве: точка с запятой

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200723/31042066/istoriya-s-zakhvatom-politseyskogo-ofitsera-v-poltave-tochka-s-zapyatoy.html

Горячая фаза инцидента осталась позади, заложник находится вне всякой опасности, но операция не завершена.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Правоохранители предпринимают усилия по задержанию мужчины, который в четверг захватил начальника  управления уголовного розыска.

Автомобиль сотрудников Украинской полиции. Архивное фото
© Sputnik / Стрингер
Установлена личность мужчины, взявшего в заложники полковника полиции в Полтаве

ОБ этом сообщает полиция Полтавской области.

На данный час известно, что 32-летний злоумышленник покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

Для жизни полковника полиции Виталия Шияна угрозы уже нет, он уже среди коллег.

Полиция делает все необходимое для того, чтобы преступник не причинил вреда другим гражданам, был задержан и понес заслуженное наказание.

Данный эпизод внесен в реестр противоправных деяний с квалификацией по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на жизнь работника правоохранительных органов", "Захват работника правоохранительных органов в заложники" и "Незаконное обращение с оружием".

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