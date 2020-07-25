Как спасали затонувший в Керченском проливе БТР - видео

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Спасательную операцию сняли на видео очевидцы. Ролик опубликован канал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как спасатели пересаживают членов экипажа на катер. По последним данным, пострадавших нет.
Три бронированных машины стартовали в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген). Одна из них пошла ко дну.
По словам пресс-секретаря межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество", которая выступает организатором акции, Андрея Коннова, причиной стали погодные условия.
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