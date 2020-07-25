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Птицы над Керченским проливом. Архивное фото.

Как спасали затонувший в Керченском проливе БТР - видео

© Sputnik / Alexey Malgavko
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200725/31061765/Kak-spasali-zatonuvshiy-v-Kerchenskom-prolive-BTR---video.html

Инцидент, к счастью завершившийся без человеческих жертв, произошел во время проведения в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества".

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Спасательную операцию сняли на видео очевидцы. Ролик опубликован канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как спасатели пересаживают членов экипажа на катер. По последним данным, пострадавших нет.

Три бронированных машины стартовали в рамках акции "Керченский десант. Дорога мужества" с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген). Одна из них пошла ко дну.

По словам пресс-секретаря межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество", которая выступает организатором акции, Андрея Коннова, причиной стали погодные условия.

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