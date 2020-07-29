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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве.

Верховная рада: западня на подходе

© Sputnik / Stringer
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200729/31103892/verkhovnaya-rada-proval-na-podkhode.html

Движение на одной из улиц, ведущей к зданию украинского парламента. ограничили, участок территории огражден.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. На подступах к Верховной раде Украины провалился асфальт, сообщила в среду пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"На улице Грушевского ограничено движение. В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось. Сейчас участок огражден", - говорится в сообщении.

Видео с места ЧП поделился портал НВ.Киев.

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