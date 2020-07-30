Пока все спали: новые жертвы ковида, взрыв в Японии и дивный "танк-подлодка"

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Мир продолжает борьбу с коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19. Что известно к этому часу.

Мир и COVID-19

По данным ВОЗ, на утро 30 июля, число выявленных случаев в мире за сутки увеличилось на 215 тысяч 127 случаев, умерли 5274 пациента.

Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 16 558 289, число летальных исходов - 656 тысяч 093. Несколько другая статистика представлена на сайте Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, на момент подготовки этой публикации (30 июля, 07:12 кшн) число заразившихся во всем мире составляет 17 187 412 человек, 670 202 из которых скончались, а 10 697 976 — выздоровели.

Антирейтинг стран по количеству заболевших коронавирусом выглядит следующим образом: США (4 559 988), Бразилия (2 555 518), Индия (1 584 384).

Ситуация в Молдове

Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове близится к 24 тысячам. По данным Минздрава республики, всего во время действия пандемии число выздоровевших достигло 16 тысяч 785, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 759.

ЧП за день до открытия заведение

Один человек погиб, 17 пострадавших, пожар, полностью разрушенное здание и поврежденные соседние строения - таковы, по предварительным данным, последствия мощного взрыва, который произошел в городе Корияма в префектуре Фукусима в Японии. По предварительной версии, взрыв был связан с утечкой газа, передает РИА Новости с ссылкой на японские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта. Он должен был открыться в пятницу, 31 июля. От здания остался только остов, все остальное разбросано взрывом на большом расстоянии.

Пожарные и полиция просят жителей соседних домов не приближаться к месту ЧП, поскольку там произошла утечка газа. В радиусе примерно 100 метров от места инцидента в домах от ударной волны повыбивало стекла, а у некоторых зданий оказались сильно повреждены стены и даже крыши.

Состояние пострадавших уточняется.

"Смертельное оружие" - не тонет, не горит

Аргентинское издание Clarin назвали российский танк Т-72БЗ "смертельным оружием". Корреспонденты не смогли удержаться от восторга, когда просмотрели видео видео, снятое во время учений Центрального военного округа России с участием экипажей танков Т-72БЗ.

На кадрах видно, как военные отрабатывают навыки подводного вождения. Танк погружается в реку и преодолевает водную преграду глубиной пять метров.

Журналистов удивил маневр российских военных. Они сравнили танк Т-72БЗ с подлодкой.

"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", - говорится в публикации издания.

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