ЧП в Крыму: в ДТП с автобусом погибли восемь человек - видео

Среди погибших детей нет, на месте происшествия работают экстренные службы региона, микроавтобус ехал из Краснодара.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Восемь человек погибло в результате автокатастрофы в Крыму, как сообщает местное МВД, инцидент произошел в пятницу утром на федеральной автотрассе "Таврида".

Авария произошла в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.

В МЧС по Республике Крым уточнили, что в микроавтобусе, который ехал из Краснодара в Симферополь, было всего 15 человек. Среди погибших детей нет. Над устранением последствий ДТП работают спасатели, задействована спецтехника.

По факту аварии проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, криминалисты, а также также руководство крымского управления.

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