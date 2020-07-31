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Accident ДТП

ЧП в Крыму: в ДТП с автобусом погибли восемь человек - видео

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200731/31120381/ChP-v-Krymu-v-DTP-s-avtobusom-pogibli-vosem-chelovek.html

Среди погибших детей нет, на месте происшествия работают экстренные службы региона, микроавтобус ехал из Краснодара.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Восемь человек погибло в результате автокатастрофы в Крыму, как сообщает местное МВД, инцидент произошел в пятницу утром на федеральной автотрассе "Таврида". 

Авария произошла в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.

В МЧС по Республике Крым уточнили, что в микроавтобусе, который ехал из Краснодара в Симферополь, было всего 15 человек. Среди погибших детей нет. Над устранением последствий ДТП работают спасатели, задействована спецтехника.  

По факту аварии проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, криминалисты, а также также руководство крымского управления.

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