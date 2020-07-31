Разместившему фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" предъявлено обвинение

Житель Татарстана вину в содеянном признал и принес публичные извинения, его дело передано в Верховный Суд республики.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. В отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции "Бессмертный полк онлайн" фотографии Гитлера, утверждено обвинительное заключение, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Отмечается, что своим действием Эль-Аюби публично одобрил участие Адольфа Гитлера и руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма, уточнили в Генпрокуратуре РФ.

Как отметил Иванов, Эль-Аюби обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354. 1 ("Реабилитация нацизма") и ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотических средств в значительном размере").

Уточняется, что уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Верховный Суд Татарстана.

Следственный комитет России завершил расследование по данному делу 21 июля. В ходе допроса Эль-Аюби признался, что испытывал симпатию к фюреру. Вину в содеянном мужчина признал и принес публичные извинения.

Реабилитация нацизма наказывается в России штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в суд были направлены дела в отношении Даниила Смирнова и Вячеслава Круглова, которые также отправили на сайт "Бессмертного полка" фотографии нацистов. А житель Перми Даниил Шестаков разместил на сайте снимок изменника Родины Власова.

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